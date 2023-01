Juventus-Monza 2-1

Marcatori: pt 8' Kean (J), 25' Valoti (M); st 33' Chiesa (J).

Assist: pt 8' McKennie (J), 25' Colpani (M).

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; McKennie, Fagioli (29' st Di Maria), Paredes, Miretti (15' st Locatelli), Iling-Junior (29' st Di Maria); Soulé (15' st Chiesa), Kean (37' st Milik). A disp. Szczesny, Pinsoglio, Barbieri, Bremer, Kostic. All. Allegri (squalificato, in panchina Landucci).

Monza (4-2-3-1): Cragno; Antov (37' st Sensi) Marlon, Pablo Marì, A. Carboni (12' st Carlos Augusto); Ranocchia, Pessina (12' st Rovella); Colpani, Valoti (22' st S. Vignato), D'Alessandro (22' st Izzo); Gytkjaer. A disp. Lamanna, Sorrentino, Caldirola, Colombo, Ferraris, Machin, Barberis, Petagna, Bondo, Ciurria. All. Palladino.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

VAR: Nasca di Bari.

Ammoniti: st 14' Antov (M), 17' Rovella (M).