Coppa Italia, Juventus-Salernitana: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Juventus-Salernitana (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity con telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin) chiude il quadro degli ottavi di finale in Coppa Italia. Arbitra Ghersini, assistito da De Meo e Dei Giudici con Zufferli quarto uomo, Aureliano e Sacchi al Var. Si gioca in gara secca: in caso di parità dopo i 90 minuti, si disputeranno i tempi supplementari e poi eventualmente si andrà ai calci di rigore. Chi passa il turno incontrerà ai quarti il Frosinone, che ha eliminato il Napoli con un sonoro 0-4 al Maradona.



LE ULTIME - Max Allegri deve sempre fare a meno degli squalificati Pogba (doping) e Fagioli (scommesse) oltre agli infortunati De Sciglio, Alex Sandro e Kean.

Dall'altra parte sono indisponibili Ochoa, Pirola, Kastanos e Dia. Pippo Inzaghi concede un turno di riposo a Candreva.



PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Milik, Chiesa. (A disp. Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Huijsen, Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Nonge, Kostic, Yildiz, Vlahovic). All. Allegri.



SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Bronn, Gyomber, Lovato; Sambia, Legowski, Martegani, Bradaric; Botheim, Tchaouna, Ikwuemesi. (A disp. Fiorillo, Allocca, Daniliuc, Fazio, Elia, Maggiore, Borrelli, Simy, Stewart, Sfait). All. Inzaghi.