Il 2024 del Milan di Stefano Pioli e del Cagliari di Claudio Ranieri inizia questa sera, a San Siro, con la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un trofeo che i rossoneri non conquistano dal lontano 2003 e che proveranno a riportare a casa sfruttando pure una parte di tabellone nella quale non figurano più i detentori dell’Inter, eliminati per mano del Bologna. Chi si aggiudica il match di oggi - calcio di inizio fissato alle 21 - affronterà al turno successivo la vincente di Atalanta-Sassuolo.