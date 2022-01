Torna la Coppa Italia, alle 21 va in scena Juventus-Sampdoria. Massimiliano Allegri, nelle parole di ieri, non si è nascosto, la coppa nazionale è uno degli obiettivi della stagione. Il tecnico livornese non sarà in panchina per squalifica, per lo stesso motivo out anche Kean e de Ligt. Spazio a Rugani in difesa e Morata in attacco. Nella Samp, in attesa dell'ufficialità di Giampaolo, spazio all’allenatore della Primavera Felice Tufano. Classe 1958, nativo di Brescia, Tufano vanta una lunga carriera nei settori giovanili di diversi club, compresi Parma e Sassuolo, oltre alla stessa Juventus, di cui Tufano ha allenato l’Under 17 tra il 2014 e il 2016.​



DOVE VEDERE LA PARTITA - Il match inizierà alle ore 21 e si terrà all'Allianz Stadium. La partita sarà visibile in diretta streaming su Canale 5 e su Mediaset Play.



JUVENTUS (4-3-2-1): Perin; Pellegrini, Rugani, De Winter, De Sciglio; Bernardeschi, Arthur, Locatelli, Kulusevski; Kaio Jorge; Morata. Allenatore: Landucci.



SAMPDORIA (4-4-2): Ravaglia; Bereszynski, Magnani, Dragusin Murru; Thorsby, Askildsen, Rincon, Ciervo; Caputo, Torregrossa. Allenatore: Tufano.