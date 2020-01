Il mercoledì di Coppa Italia si conclude con la sfida delle 20.45 tra Juventus e Udinese. La squadra di Maurizio Sarri insegue la qualificazione ai quarti di finale - dove troverà la vincente del confronto tra Roma e Parma - e la terza vittoria in gare ufficiali in questo 2020. Momento positivo anche quello dei ragazzi di Gotti, che vengono da 3 successi consecutivi in campionato.



RONALDO KO - Cristiano Ronaldo non sarà presente nella sfida che la Juve giocherà questa sera contro l'Udinese in Coppa Italia. Il portoghese è stato colpito nel pomeriggio da un attacco di sinusite e non sarà presente all'Allianz Stadium questa sera.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



JUVENTUS - Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Douglas Costa, Higuain, Dybala.​



UDINESE - ​Nicolas; Opoku, De Maio, Nuytinck; ter Avest, Barak, Jajalo, Walace, Sema; Nestorovski, Teodorczyk.



Ecco alcuni dati statistici su Juve-Udinese forniti da Opta:



La Juventus è imbattuta nelle tre sfide con l’Udinese in Coppa Italia, grazie a due pareggi seguiti da una vittoria. Dal 2008/09 in avanti la Juventus è una delle uniche due squadre a non essere mai stata eliminata agli ottavi di finale di Coppa Italia, insieme a Carpi e Alessandria; tuttavia i bianconeri hanno disputato questo turno in 11 occasioni contro le singole partecipazioni delle altre due squadre.



L’Udinese è stato eliminato in sei delle ultime sette partecipazioni agli ottavi di finale di Coppa Italia: eccezione contro l’Inter nel 2014.



Nella Serie A 2019/20 la Juventus è la squadra che è rimasta indietro nel punteggio meno minuti (102) - l'Udinese in trasferta è rimasta in vantaggio per soli 31 minuti. L'Udinese ha segnato in tutte le ultime sei partite stagionali, una media di due gol per incontro - nelle precedenti 15 la media era di 0.8 reti a partita.



L’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha segnato sette gol contro l’Udinese, contando tutte le competizioni, da quando è in Italia, ha fatto meglio solo contro Milan (otto) e Lazio (11).

Rodrigo de Paul dell'Udinese ha segnato in tre partite consecutive, dopo aver realizzato una sola rete nelle precedenti 14 gare stagionali.