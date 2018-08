L'ex Primavera Lazio perde il pelo ma il vizio del gol rimane. E lui, Simone Palombi, di gol in Primavera ne ha segnati tantissimi. Passato al Lecce, proprio con la rete siglata da Simone Palombi la sua squadra riesce ad ottenere il passaggio del turno in Coppa Italia. I pugliesi battono 1-0 la Feralpisalò e superano il secondo turno eliminatorio. Palombi batte Livieri ai tempi supplementari, al 94', dopo un bel taglio e un bel movimento, premiato dall'assist dei compagni. Alla Lazio non avrebbe trovato spazio, chiuso dall'esplosione di Rossi e dalla mancata cessione di Caicedo, ora deve dimostrare tutto il suo valore. E l'inizio fa ben sperare.