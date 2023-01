La Coppa Italia 2022/23 entra nel vivo con gli ottavi di finale. È questo infatti il turno in cui entrano in scena le big per una manifestazione che in cinque partite può regalare un titolo. Titolo che vorrà difendere l’Inter di Simone Inzaghi campione in carica e offerta a 5, come la Juventus, la squadra con più titoli – ben 14 – e sconfitta nell’ultima finalissima proprio dai nerazzurri. Sempre a quota 5 si giocano la vittoria del Napoli capolista in Serie A e del Milan, a caccia di un trofeo che manca in bacheca da ormai 20 anni. Leggermente più attardata la Roma di Mou, proposta a 6, a caccia della “Decima”, mentre sale a 12 la prima affermazione dell’Atalanta. Si gioca a 16 invece la Lazio di Maurizio Sarri, club arrivato in finale ben quattro volte nelle ultime dieci edizioni.