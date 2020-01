Coppa Italia: difficile l’impegno dell’Inter che affronta il Cagliari. I nerazzurri sono favoriti, i sardi infatti non vincono da 5 turni e hanno collezionato ben 4 sconfitte consecutive: il successo degli uomini di Conte è a un facile 1.38, arriva a 8.00 quello dei rossoblù, il pareggio viaggia a quota 5.00. Inter con un piede ai quarti di finale, proposti a 1.16, si sale a 5.25 invece per la qualificazione del Cagliari, secondo Agipronews: l'eliminazione dei nerazzurri sarebbe la seconda dopo quella in Champions League.