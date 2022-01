Gli ottavi di finale di Coppa Italia si sono conclusi con l’eliminazione di una sola big – il Napoli – e molte squadre ancora in lizza per il successo finale. Secondo gli esperti saranno Juventus e Inter a giocarsi il trofeo: i bianconeri, campioni in carica, e la squadra di Inzaghi, che proprio la scorsa settimana ha giustiziato gli uomini di Allegri in Supercoppa Italiana, hanno le stesse possibilità con la vittoria di una delle due che vale 4,50 volte la posta. Leggermente attardate Milan e Atalanta, protagoniste di due partite agli antipodi rispettivamente contro Genoa e Venezia, proposte a 5. Come riporta agipronews vale 9 volte la posta il titolo a favore della Roma, con Josè Mourinho che va a caccia del primo alloro in giallorosso, per quella che sarebbe la decima Coppa Italia del club. Sale invece a 12 la coppia formata da Lazio e Fiorentina, entrambe vittoriose lo scorso turno dopo i tempi supplementari, con il Sassuolo, in quota a 25, ultima della lista dopo aver centrato la prima qualificazione di sempre nelle migliori otto della competizione.