Il rocambolesco autogol di Lorenzo Venuti nei minuti di recupero di Fiorentina-Juventus apre le porte della finale ai bianconeri. Gli uomini di Allegri sono riusciti a siglare l’unica rete nei primi 180’ delle due semifinali di Coppa Italia e secondo gli esperti sono ora i favoriti numero uno per il successo nella competizione, in quota a 2, contro il 3,25 del Milan, prima rivale secondo i bookie, che precede l’Inter, offerto a 3,75 dopo lo 0-0 della gara di andata in casa dei rossoneri. Sale invece a 15 un possibile trionfo della Fiorentina chiamata all’impresa nel match di ritorno allo Stadium del prossimo aprile.