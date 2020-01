Sarà per il fresco 1-2 dell’Olimpico; saranno i terribili precedenti giallorossi allo Stadium: fatto sta che il pronostico per i quarti di finale di Coppa Italia fra Juve e Roma, in programma a Torino mercoledì sera, parla nettamente bianconero. La vittoria della Juventus nei tempi regolamentari, riporta Agipronews, è appena a 1,53. Un abisso, rispetto al «2» della Roma, dato a 5,75. Il pareggio che condurrebbe ai supplementari è offerto a 4,50. I precedenti, si diceva: nel nuovo stadio della Juventus la Roma ha giocato nove partite perdendole tutte, molte delle quali nettamente. Ha subito 21 reti, segnandone soltanto 3. A proposito, l’ultimo gol giallorosso allo Stadium lo fece Iturbe il 5 ottobre 2014, in una partita che terminò 3-2 per la Juve. Dopo quella gara, i successivi quattro confronti tra le mura bianconere sono finiti con identico punteggio di 1-0. Il quinto della serie pagherebbe 7,25, uno 0-1 in controtendenza vale 16 volte la scommessa.