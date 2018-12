Sampdoria e Spal in campo domani sera per il quarto turno di Coppa Italia, in palio c'è la qualificazione agli ottavi, chi vince affronterà il Milan a gennaio. Il fattore campo e il trend recente delle due formazioni spostano l'ago della bilancia a favore dei blucerchiati: la squadra di Giampaolo ha ritrovato il successi in campionato, battendo il Bologna, i biancoazzurri, invece non vincono ormai da più di un mese. Samp favorita quindi, gli analisti Sisal Matchpoint danno a 1,70 il successo blucerchiato, mentre si sale a 3,70 per il pareggio e a 4,70 per il colpo degli emiliani. Sia Samp che Spal nell'ultima uscita in campionato non si sono risparmiate in attacco (i blucerchiati hanno vinto 4-1, gli emiliani pareggiato 2-2) ma con la qualificazione in ballo il pronostico è per una partita contratta: prevale dunque l'Under (meno di tre reti complessive) ritenuto molto probabile a 1,68.