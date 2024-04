Si riparte dal 2-0 in favore dei bianconeri. Di seguito, tutti gli episodi da moviola analizzati da Calciomercato.com. Importante sarà la situazione dei diffidati: in casa Lazio, Guendouzi e Castellanos sono i giocatori che, trovandosi in diffida, salterebbero automaticamente per squalifica la prossima gara di Coppa Italia; in casa Juve, invece, ci sono Locatelli, Kostic e Weah nella lista dei diffidati.OrsatoCarbone – Perrotti

Iv: MarcenaroVar: Di PaoloAvar: IrratiAmmonizione pesante per Locatelli (intervento in ritardo, in scivolata, su Castellanos): diffidato, salterà la prossima sfida di Coppa Italia, ovvero l'eventuale finale