Il countdown perè iniziato. Questa sera all’Olimpico i biancocelesti e i bianconeri si affrontano nella gara di ritorno della semifinale di. Le squadre diripartono dal 2-0 per la Vecchia Signora maturato all’andata all’Allianz Stadium.In vista della sfida, la Lazio ha diramato la lista dei convocati di Igor Tudor. Rientrano, mentre è confermato il recupero di Patric, che si era fermato in allenamento.Out Manuel, Mattiae Ivan, tutti ai box per problemi fisici.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:Mandas, Sepe, Renzetti.Pellegrini, Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Gila, Marusic.Vecino, Guendouzi, Luis Alberto, Cataldi, Rovella.Felipe Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos, Diego Gonzalez.