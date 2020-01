Una classica del nostro campionato che, ormai, lo è diventata anche per la Coppa Italia. Napoli e Lazio si affrontano per la ventunesima volta nella coppa nazionale e, per la terza, ai quarti di finale. La formazione di Gattuso si affida alla cabala avendo eliminato, proprio in questo turno della competizione, i biancocelesti in due occasioni ma, dati alla mano, sono i ragazzi di Simone Inzaghi a partire favoriti. I betting analyst vedono Lulic e compagni leggermente in vantaggio con una quota di 2,55 per la vittoria rispetto ai 2,65 dei padroni di casa mentre il pareggio al novantesimo è dato a 3,30. Un margine stretto visto il periodo di forma diametralmente opposto delle due squadre: il Napoli, nelle ultime sedici uscite, ha raccolto solo tre successi a dispetto dei 14 dei capitolini, fermati solo da Cluji e Rennes in Europa League. Inoltre in campionato, lo scorso 11 gennaio, la Lazio si è imposta 1-0 grazie a un gol di Ciro Immobile a otto minuti dalla fine. Proprio un gol dell'attuale capocannoniere della Serie A è molto probabile vista la quota di 1,75 seguito dal compagno di reparto Caceido a 2,20. In casa Napoli sono invece Milik e Insigne a essere i favoriti per provare a spingere gli azzurri in semifinale entrambi quotati a 2,20, secondo Agipronews.