la prima delle due. Una sfida spartiacque per la stagione di entrambe le squadre che puntano con forza sulla competizione per alzare un trofeo a fine anno dopo l'eliminazione dall'Europa League.data la gara rinviata in campionato fra Lazio e Udinese che, di fatto, ha concesso molto più tempo agli uomini di Simonerispetto a quelli di Gennaroper preparare la gara.Quello di stasera è il 19º confronto in Coppa Italia tra Lazio e Milan: otto successi rossoneri, sette biancocelesti. Lazio e Milan si affrontano in semifinale di Coppa Italia per la seconda volta di fila: nella scorsa stagione sono passati i rossoneri ai rigori dopo due pareggi per 0-0. La Lazio ha raggiunto la finale in quattro delle ultime cinque occasioni in cui ha disputato questa fase del torneo: unica eccezione proprio la scorsa stagione contro il Milan. Il Milan ha superato la semifinale di Coppa Italia nelle ultime due partecipazioni a questa fase del torneo, dopo essere stato eliminato in tutte le precedenti quattro. Considerando le squadre qualificate alle semifinali di questa Coppa Italia, la Lazio è la formazione che ha tentato più tiri (38) mentre il Milan è quella che ha calciato di meno (27).ha realizzato otto gol in questa edizione della Coppa Italia: solo tre squadre hanno fatto meglio di lui (Fiorentina, Catania e Novara, tutte a nove).ha preso parte attiva a quattro delle ultime sei reti della Lazio contro il Milan (tre gol e un assist, tutti in Serie A).: Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic, Correa, Immobile.: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini.