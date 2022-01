Di seguito le designazioni arbitrali delle prime tre gare valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma per questa settimana:



Atalanta – Venezia: Pezzuto

Vecchi – Grossi

IV: Santoro

VAR: Maggioni

AVAR: Lo Cicero



Napoli – Fiorentina: Ayroldi

Rocca – Di Monte

IV: Fourneau

VAR: Dionisi

AVAR: Paganessi



Milan – Genoa: Aureliano

Alassio – De Meo

IV: Rapuano

VAR: Prontera

AVAR: Preti