PARMA: Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Kucka, Cornelius, Siligardi. All. D'Aversa.



ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic. All. Fonseca.