E' tempo di Coppa Italia. Oggi sono in programma le prime tre partite valide per i sedicesimi di finale. Si parte questo pomeriggio, quando la Cremonese riceve l'Empoli in una sfida tra due squadre di Serie B. A seguire Genoa e Fiorentina giocano in casa rispettivamente contro Ascoli e Cittadella.



Domani Sassuolo-Perugia (chi passa trova il Napoli agli ottavi), Spal-Lecce (Milan) e Udinese-Bologna (Juventus), giovedì Parma-Frosinone (Roma) e Cagliari-Sampdoria (Inter).



PROBABILI FORMAZIONI



Cremonese-Empoli (ore 15 in diretta tv su Rai Sport, chi vince trova la Lazio agli ottavi)

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Caracciolo, Dos Santos, Bianchetti; Mogos, Castagnetti, Gustafson, Valzania, Renzetti; Palombi, Ciofani. All. Baroni.

EMPOLI (3-5-2): Brignoli; Veseli, Pirrello, Nikolaou; Frattesi, Dezi, Ricci, Fantacci, Balkovec; Mancuso, Piscopo. All. Muzzi.

Arbitro: Amabile di Vicenza.



Genoa-Ascoli (ore 18 in diretta tv su Rai Sport, chi vince trova il Torino agli ottavi)

GENOA (4-3-3): Jandrei; Biraschi, Romero, Goldaniga, Pajac; Jagiello, Radovanovic, Cassata; Pandev, Pinamonti, Cleonise. All. Thiago Motta.

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Valentini, Gravillon, D’Elia; Cavion, Troiano, Brlek; Ninkovic; Ardemagni, Beretta. All. Zanetti.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.



Fiorentina-Cittadella (ore 21 in diretta tv su Rai Sport, chi vince trova l'Atalanta agli ottavi)

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Caceres, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Ghezzal, Vlahovic, Sottil. All.: Montella.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Perticone, Camigliano, Rizzo; Bussaglia, Iori, Proia; Panico; Celar, Luppi. All. Venturato.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.