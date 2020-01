Dal Teatro alla Scala alla Scala del calcio. Questa sera San Siro accoglie Christian Eriksen, in panchina alla sua prima in maglia nerazzurra. Antonio Conte aggrega subito alla squadra il centrocampista danese appena arrivato dal Tottenham. Fuori dalla formazione titolare per rifiatare Lukaku e de Vrij oltre a Vecino, reintegrato in gruppo dopo lo stop nella trattativa con l'Everton. Al loro posto giocano Ranocchia e Alexis Sanchez, in coppia con Lautaro Martinez che salterà per squalifica le prossime due giornate di Serie A a Udine e nel derby in casa col Milan.



Dall'altra parte Iachini deve fare a meno degli indisponibili Castrovilli, Boateng e Ribery. Come partner di Chiesa in attacco l'ex milanista Cutrone viene preferito a Vlahovic, autore del gol dell'1-1 in campionato a Firenze dopo il vantaggio interista segnato da Borja Valero. Anche oggi in campo dall'inizio così come gli altri ex di turno Benassi e Dalbert (diffidato). Nella difesa viola partono titolari Caceres e Milenkovic, entrambi squalificati in vista della prossima trasferta allo Juventus Stadium. Chi passa il turno trova il Napoli, mentre l'altra semifinale è tra Juve e Milan, che ieri ha battuto 4-2 il Torino ai supplementari sempre a San Siro.



Inter-Fiorentina (ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno)

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, Young; Lautaro Martinez, Alexis Sanchez. All. Conte.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Cutrone, Chiesa. All. Iachini.

Arbitro: Doveri.