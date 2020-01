Antonio Conte e i suoi ragazzi arrivano molto carichi all'appuntamento dei quarti di finale contro la Fiorentina: chi vincerà troverà il Napoli di Gattuso in semifinale. L'Inter parte nettamente favorita per gli analisti, a 1,50, rispetto al 6,50 della Fiorentina di Iachini e al pareggio dato a 4,25. Nerazzurri e viola si incontrano per la terza volta ai quarti di finale della Coppa Italia: in entrambi i casi a passare il turno fu la squadra che giocava in casa. La partita potrebbe rivelarsi più combattuta del previsto, come accaduto sempre negli ultimi anni. L'1-0 in favore di Handanovic e compagni vale 6 volte e mezzo la posta mentre il 2-1, sempre in favore dell'Inter, è dato a 8,50, secondo Agipronews.