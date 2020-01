Sfida negli ottavi di Coppa Italia tra Lazio-Cremonese. I biancocelesti, particolarmente efficaci in questa competizione che li ha visti quattro volte in finale nelle ultime sette edizioni (due le vittorie, tra cui quella della stagione scorsa), sono nettamente avanti, a 1,11. Ben poche le chanche per i grigiorossi, attualmente diciassettesimi in B: «X» a 8,50, «2» a 17, secondo Agipronews.