Sarà Napoli-Perugia ad aprire domani la tre giorni degli ottavi di Coppa Italia, cominciati la settimana scorsa con la vittoria del Torino sul Genoa ai calci di rigore. Il Napoli non è davvero nelle condizioni di snobbare un trofeo che può salvare una brutta stagione e garantire un accesso in Europa League, tenuto conto che in campionato la zona europea per gli uomini di Gattuso è a cinque punti di distanza. Le quote Coppa Italia t accordano un larghissimo favore al Napoli, la cui vittoria è data a 1,12. L'impegno del San Paolo rappresenta il debutto per Cosmi, tornato al timone del Perugia dopo 16 anni. Il pareggio, durante i tempi regolamentari, è già un'impresa da 8,25, il «2» sarebbe un miracolo da 15 volte la scommessa.