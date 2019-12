Coppa Italia, sfida tra club di Serie A Spal-Lecce. I ferraresi sono avanti sia per la vittoria a 2,10, che per il passaggio del turno (1,60, contro la proposta di 2,30 per la qualificazione dei salentini). Equilibrio quasi perfetto tra Udinese e Bologna: il segno «1» per i friulani vale 2,55, il pari si gioca a 3,25, il segno «2» a 2,65. Giovedì il Parma è avanti con il Frosinone a 1,80 e il Cagliari sembra più in forma rispetto alla Sampdoria con il successo dei sardi in casa a 1,95.