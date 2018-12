Dopo i primi tre verdetti che hanno visto il Benevento, il Bologna e la Sampdoria conquistare il pass per gli ottavi di finale, prosegue con altre tre gare il programma della Coppa Italia.



Alle 15 in campo Novara-Pisa unico scontro che vede protagoniste due formazioni di Serie C. Alle 18 il Sassuolo di De Zerbi, che in campionato in casa non vince da 4 giornate, ospita il Catania. Infine alle 20.45 il big match di giornata fra le due formazioni di Serie A, il Chievo che ha avuto una piccola ma positiva scossa dall'arrivo di Mimmo Di Carlo in panchina che ospita il Cagliari in crisi di risultati da 4 giornate ni campionato.