Quattro mesi dopo, torna in campo la Coppa Italia con il programma dei sedicesimi di finale: alle 15 scendono in campo al Vigorito di Benevento i padroni di casa allenati da Christian Bucchi e il Cittadella di Roberto Venturato, in un match tra due squadre di Serie B che hanno eliminato Udinese ed Empoli nel turno precedente. Chi vince affronterà l'Inter a San Siro negli ottavi di finale, in programma a partire dal 13 gennaio.



Alle 18 si affrontano invece Bologna-Crotone, al Renato Dall'Ara: Pippo Inzaghi e Massimo Oddo sono entrambi in bilico, visto che stanno andando male nei rispettivi campionati, e cercano di guadagnarsi gli ottavi di finale, dove ad attenderli c'è la Juventus.



Alle 20.45 chiude invece il big match della giornata, l'unica sfida tra due squadre di Serie A: al Ferraris di Genova la Sampdoria di Marco Giampaolo riceve la SPAL di Leonardo Semplici. I liguri, in ripresa in campionato, incontrano gli estensi, a secco di vittorie da cinque partite: negli ottavi aspetta il Milan.