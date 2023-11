Prosegue la tre giorni di Coppa Italia, con altre due sfide, di scena quest’oggi, valide per i sedicesimi di finale, ultimo turno prima dell’arrivo delle otto formazioni meglio classificate durante la scorsa Serie A (Napoli, Inter, Milan, Lazio, Juventus, Roma, Fiorentina, Atalanta).



Si parte alle 18 con Sassuolo-Spezia, la cui vincente affronterà la formazione di Gian Piero Gasperini agli ottavi. I neroverdi di Alessio Dionisi, dopo il pareggio in campionato ottenuto contro il Bologna, vogliono proseguire il loro cammino nella competizione nazionale ma dovranno superare la squadra ligure che, in Serie B, non sta vivendo un ottimo periodo, dati i soli 8 punti ottenuti (piena zona playout).



Alle 21, di scena una sfida che vede coinvolte due squadre di Serie A: il Torino di Ivan Juric affronterà il sorprendente Frosinone di Eusebio Di Francesco, un match equilibrato tra due club appaiati a 12 punti in classifica, a soli 4 punti dalla zona Europa.