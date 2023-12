Comincia questa sera il percorso del Napoli nella Coppa Italia 2023-2024. Gli uomini di Mazzarri attendono al Maradona per gli ottavi di finale in gara unica il Frosinone, capace di eliminare nei due turni precedenti il Pisa (1-0) e il Torino (1-2). Gli azzurri, pur in formazione rimaneggiata, dovranno cercare di riscattare l'eliminazione dello scorso anno, arrivata proprio agli ottavi di finale per mano di un'altra formazione allora neopromossa, la Cremonese. Calcio d'inizio alle ore 21, diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.