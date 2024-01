La prima dell'anno alla "Scala" del calcio. Milan-Cagliari (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity) è una gara valevole per gli ottavi di finale in Coppa Italia. Arbitra Prontera, assistito da Mondin e Margani con Dionisi quarto uomo, Gariglio e Mazzoleni al Var. Si gioca in gara secca: in caso di parità dopo i 90 minuti, si disputeranno i tempi supplementari e poi eventualmente si andrà ai calci di rigore. Chi passa il turno incontrerà la vincente di Atalanta-Sassuolo, in campo domani alle ore 18.



LE ULTIME - Ancora senza gli infortunati Sportiello, Kalulu, Thiaw, Tomori, Caldara, Pellegrino, Musah, Pobega e Okafor oltre a Bennacer già partito per la Coppa d'Africa, Pioli è pronto a lanciare dall'inizio i giovani Simic, Jimenez e Chaka Traorè con Romero.

Dall'altra parte Ranieri rilancia l'ex di turno Petagna e concede un turno di riposo a Dossena, Prati e Pavoletti. Indisponibili Augello, Nandez, Rog e Shomurodov.



PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Simic, Theo Hernandez, Jimenez; Reijnders, Adli; Chukwueze, Romero, Chaka Traoré; Jovic. All. Pioli.



CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Wieteska, Hatzidiakos, Obert; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri.