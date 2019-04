A 10 giorni dalla sfida in campionato che ha tanto fatto discutere per le polemiche arbitrali e il movimentato finale, Milan e Lazio si trovano nuovamente una contro l'altra. Questa volta in palio c'è l'accesso alla finale di Coppa Italia: dopo lo 0-0 dell'andata del 26 febbraio all'Olimpico. Molte novità in vista per i rossoneri, con Rino Gattuso pronto a schierare un 3-4-3 tutto nuovo, mentre Simone Inzaghi punterà sul collaudato 3-5-2. Di seguito le probabili formazioni e dove seguire l'incontro in diretta tv.



MILAN-LAZIO (ore 20.45, Rai 1)



Milan: Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo.



Lazio: Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.