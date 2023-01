Milan-Torino (calcio d'inizio alle ore 21, in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity) è il secondo ottavo di finale di Coppa Italia. I rossoneri vogliono rialzarsi dopo il pareggio subito in rimonta dalla Roma in campionato, lo stesso vogliono fare i granata dopo l'1-1 di Salerno.



Pioli deve fare i conti con tante assenze che ancora condizionano la formazione (out Maignan, Ibrahimovic, Florenzi, Ballo-Touré, Rebic, Krunic, Origi e Kjaer, oltre a Thiaw squalificato) e prepara alcune sorprese con De Ketelaere da centravanti per far rifiatare Giroud. Lineari invece le scelte di Juric, con Sanabria destinato a una maglia davanti a Vlasic e Miranchuk.



LE PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (3-5-1-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Pobega, Tonali, Vranckx, Dest; Diaz; De Ketelaere. All. Pioli.



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric.



LA DESIGNAZIONE ARBITRALE



Arbitro: Rapuano

Assistenti: Palermo - Moro

Quarto uomo: Marcenaro

VAR: Abbattista

AVAR: Nasca