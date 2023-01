e sul sito le candidature per i Toty 2023, vale a direhe gli utenti possono votare per creareLe votazioni si apriranno oggi sul sito di Fifa 23 e sarà possibile esprimere il proprio voto fino a martedì prossimo.Ecco- SonoTra questi alcuni protagonisti dei recenti mondiali in Qatar, come l'argentino Emiliano Martinez (Aston Villa) e il marocchino Bounou (Siviglia) e alcuni protagonisti della scena da anni, come Alisson (Liverpool), Lloris (Tottenham) e Courtois (Real Madrid). Inoltre gli "italiani" Szczesny (Juventus) e Maignan (Milan), Ederson (Manchester City), Trapp (Eintracht) e Kobel (Borussia Dortmund).Venticinque i difensori per cui gli utenti possono esprimere la propria preferenza: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Van Dijk (Liverpool), Hakimi (PSG), Davies (Bayern), Romero (Tottenham) e Gvardiol (RB Lipsia). La Serie A è rappresentata da quattro giocatori: Tomori e Theo Hernandez del Milan, Bremer della Juventus e Biraghi della Fiorentina. Gli altri candidati sono: Acuña (Benfica), Clauss (O. Marsiglia), Militao (Real Madrid), Frinpong (Bayer), Grimaldo (Benfica), James (Chelsea), Cancelo (Manchester City), Koulibaly (Chelsea), Koundé (Barcellona), Otamendi (Benfica), Ruben Dias (Manchester City), Suele (Borussia Dortmund), Trippier (Newcastle) e Upamecano (Bayern)- Per quanto riguarda il centrocampo i nominati sono trentacinque. Otto di essi giocano in Serie A: gli interisti Barella e Brozovic, gli juventini Kostic e Rabiot, il milanista Tonali, il romanista Pellegrini, il laziale Milinkovic-Savic e il fiorentino Amrabat, cui si aggiunge l'italiano Grifo del Friburgo. Gli altri candidati sono: Bellingham (Borussia Dortmund), Berghuis (Ajax), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Casemiro (Manchester United), De Bruyne (Manchester City), Diaby (Bayer), Doan (Friburgo), Fekir (Betis), Fernandez (Benfica), Fofana (Lens), Kamada (Eintracht), Kimmich (Bayern), Kroos (Real Madrid), Mané (Bayern), Merino (Real Sociedad), Modric (Real Madrid), Odegaard (Arsenal), Parejo (Villareal), Pedri (Barcellona), Perisic 8Tottenham), Rice (West Ham), Rodri (Manchester City), Saka (Arsenal), Tchouameni (Real Madrid) e Valverde (Real Madrid).GLI ATTACCANTI - Trenta giocatori votabili in totale. Sei giocano in Italia: Giroud e Leao nel Milan, Vlahovic nella Juventus, Lautaro nell'Inter, Osimhen nel Napoli e Immobile nella Lazio. Accanto a loro gli intramontabili Messi (PSG) e Lewandowski (Barcellona) e il Pallone d'oro in carica Benzema (Real Madrid). Immancabili gli attaccanti del futuro Haaland (Manchester City) e Mbappé (PSG). In graduatoria ci sono anche: Ben Yedder (Monaco), Borja Iglesias (Betis), Dembelé (Barcellona), Foden (Manchester City), Gabriel Jesus (Arsenal), Gakpo (Liverpool), Griezmann (Atletico), Iago Aspas (Celta Vigo), Joao Felix (Atletico), Kane (Tottenham), Kolo Muani (Eintracht), Kulusevski (Tottenham), Neymar (PSG), Nkunku (RB Lipsia), Nuñez (Liverpool), Salah (Liverpool), Son (Tottenham), Terrier (Rennes) e Vinicius Jr (Real Madrid).