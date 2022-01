La Fiorentina vuole mettersi subito alle spalle la disastrosa sconfitta in campionato contro il Torino, sfidando il Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. I ragazzi di Italiano puntano con forza alla Coppa Italia per tornare ad alzare un trofeo 21 anni dopo l’ultima volta, ma per i betting analyst sarà molto dura superare l’ostacolo partenopeo: infatti il successo di Insigne e compagni, alla ricerca di un nuovo successo nella competizione dopo quello del 2020, è avanti in quota a 1,76 contro il 4,40 dei viola. Il segno «X» al termine dei novanta minuti si gioca invece a 3,80. Fiducia inoltre allo stile offensivo di entrambe le squadre, con il Goal a 1,62 nettamente avanti rispetto al No Goal a 2,23. Per il risultato esatto un successo per 2-1 del Napoli si gioca a 8, mentre sale a 12,50 il 2-2, stessa quota dell’1-2 in favore della Fiorentina. Occhi puntati anche sul capocannoniere della Serie A, Dusan Vlahovic, a secco nel primo match dell’anno contro il Torino e voglioso di ritornare subito al gol: la possibilità da parte del serbo di sbloccare il match è fissata a 6,50, ma secondo i bookie in pole position per la rete inaugurale c’è la coppia di attaccanti campana Dries Mertens e Andrea Petagna, offerta a 5.