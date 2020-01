Dopo il successo rispettivamente contro Perugia e Cremonese, Napoli e Lazio si sfideranno per i quarti di finale di Coppa Italia.



La sfida era prevista il prossimo mercoledì 29 gennaio, ma la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario cambiando la data prevista inizialmente.



Napoli-Lazio si giocherà infatti martedì 21 gennaio anziché otto giorni dopo. Fischio d'inizio alle ore 20:45, la gara sarà visibile in diretta su Rai 1.



Non è certo una buona notizia per Gattuso, che avrà meno tempo a disposizione per recuperare la lunga lista di infortunati.