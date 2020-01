Poco turn over in vista di un match importante per entrambe, Gattuso davanti si affida a Milik e Insigne, proposti in gol rispettivamente a 2.50 e 3.50, mentre Inzaghi non può prescindere dal suo bomber Immobile, che viaggia a ritmi record con 23 gol in 18 gare di campionato e a segno anche agli ottavi di Coppa Italia con la Cremonese: un altro gol del numero 17 biancoceleste si gioca a 1.90. Ancora fermo ai box Correa, accanto a Immobile giocherà di nuovo Caicedo, che tanto bene ha fatto fin qui: la sua rete è a 3.00. Indietro in classifica, per il Napoli l’obiettivo Coppa Italia diventa importantissimo per entrare in Europa League, gli azzurri in finale sono dati a 3.75 mentre la seconda finale consecutiva della Lazio – detentrice della Coppa – è proposta a 4.00, secondo Agipronews.