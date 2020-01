Tra oggi e domani si disputeranno i primi due match valevoli per i quarti di finale della Coppa Italia. Allo stadio San Paolo il Napoli (a 2,50) di Gennaro Gattuso ospiterà la Lazio (a 2,65) di Simone Inzaghi. Sostanziale equilibrio nelle quote Better - si legge in una nota - per questa partita anche se le due squadre hanno stati d’animo opposti: il nuovo corso di Gattuso ha portato 4 sconfitte in 5 gare ma per i partenopei la Coppa Italia rappresenta la strada più certa, e forse l’unica, per approdare in Europa; i capitolini sono reduci da 11 vittorie consecutive in campionato e sono i campioni in carica in questa competizione.