Al via il programma dei quarti di finale di Coppa Italia, si parte con Napoli-Lazio: fischio d'inizio ore 20.45, arbitra Davide Massa, di seguito gli episodi da moviola.



h. 20.45 NAPOLI-LAZIO - Massa (Mondin-Di Iorio, IV Manganiello, VAR Nasca, AVAR Costanzo)



PRIMO TEMPO



25' - Anche la Lazio resta in dieci: Massa fischia un fallo di Lucas Leiva su Zielinski a centrocampo e ammonisce il centrocampista brasiliano, che manda a quel paese l'arbitro. Massa quindi estrae il secondo giallo e il cartellino rosso per Leiva, tra le proteste per la Lazio: il fallo non c'era.



19' - Espulso Hysaj: già ammonito, l'albanese stende Immobile in ripartenza e rimedia il secondo giallo. Il Napoli resta in dieci e protesta per un presunto fallo di mano di Acerbi in area, il VAR conferma la decisione di Massa. Le immagini evidenziano che il braccio del difensore della Lazio è completamente attaccato al corpo al momento del contatto sulla conclusione di Insigne.



14' - Primo giallo anche per la Lazio: lo prende Acerbi per una trattenuta.



8' - Rigore per la Lazio: Hysaj manca il pallone e calcia Caicedo sul fianco, Massa non ha dubbi, assegna il penalty e ammonisce il difensore del Napoli. Il VAR conferma la decisione.