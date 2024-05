Coppa Italia, perché non c'erano i raccattapalle nella finale tra Atalanta e Juve

un' ora fa



Ai più attenti non deve essere sfuggito che, mentre Vlahovic decideva la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve, una delle componenti sempre presente in campo durante le partite stavolta non c'era. Stiamo parlando dei raccattapalle.



FUORI - Quando era il momento di battere rimesse laterali, o dal fondo, o calci d'angolo, a occuparsi di recuperare il pallone, uscito a bordo campo, sono stati gli stessi calciatori. Niente raccattapalle, al loro posto c'erano i cosiddetti ‘cinesini'. Si tratta di una sorta di piccoli recipienti, posizionati in punti strategici del campo, al cui interno sono già presenti i palloni che si utilizzeranno nel match. L'obiettivo di questa sperimentazione è quello di ridurre le perdite di tempo, uno dei punti principali che la Fifa sta perseguendo per il futuro. Niente più palloni che spariscono, niente più liti per andare a riprenderseli. Non c'è da meravigliarsi dunque se anche nelle prossime stagioni - in Brasile succede già in campionato - vedremo sempre più cinesini e sempre meno ragazzi delle giovanili a fare da raccattapalle.