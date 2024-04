Coppa Italia Primavera, finale Fiorentina-Torino: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Allo stadio "Renato Dall`Ara" di Bologna, giovedì 4 aprile alle ore 20.30, ci sarà. Si tratta della sesta finale consecutiva per i viola, che hanno vinto le prime quattro e perso l'ultima edizione. Curiosamente, la serie vincente si è aperta proprio contro i granata, nella doppia finale del 2019 con le reti decisive di Vlahovic.Le due società comandano l'albo d'oro della manifestazione:. La squadra diha superato Genoa, Milan e Roma, quella diinvece ha eliminato Udinese, Inter e Lazio. Quello di domani sarà il secondo confronto stagionale tra le formazioni: nella sfida di andata in campionato, in Piemonte, il Torino si era imposto per 2-1 con le reti di Ruszel e Gabellini intervallate dal centro di Sene.

Fiorentina-Torino Primavera sarà trasmessa in diretta tv, in esclusiva, in chiaro e gratis da Sportitalia, emittente visibile al canale numero 60 del Digitale Terrestre oppure al numero 5060 di Sky. Si potrà vedere Fiorentina-Torino Primavera anche in diretta streaming, sempre grazie a Sportitalia: in questo caso sarà sufficiente scaricare l'app dell'emittente su una smart tv, un pc, uno smartphone oppure un tablet, oppure accedere al sito ufficiale, ancora una volta gratuitamente.

: Tognetti; Biagetti, Baroncelli, Romani, Fortini; Harder, Ievoli; Sene, Rubino, Caprini; Braschi.: Abati; Marchioro, Mendes, Dellavalle, Muntu Wa Mungu; Ciammaglichella, Ruszel, Silva; Savva, Padula, Njie.