Giornata importante per il campionato Primavera che ha visto le due semifinali di ritorno della Coppa Italia Primavera decretare la finalissima fra Verona e Juventus.



I veneti, che militano nel campionato Primavera 2 nel girone che vede anche il Milan protagonista hanno eliminato la Roma nonostante la sconfitta per 3-1 subita oggi. Dato il 2-0 conquistato all'andata, è stato decisivo il gol segnato oggi in trasferta a Roma dal centrocampista del Verona Lucas, che ha reso inutili le tre reti giallorosse firmate da Riccardi, D'Orazio e Calafiori. Nel finale espulso anche Estrella.



Più equilibrata la sfida fra Juventus e Fiorentina che dopo l'1-1 della gara di andata si sono date battaglia in una gara alla pari terminata sul 2-2, ma che ha premiato la società viola che passa in finale in virtù del maggior numero di gol segnati in trasferta. Al gol di Lovisa in apertura risponde subito Portanova ma è il destro sporco di Beloko, deviato da Dragusin, a battere Israel nella ripresa rendendo inutile il gol a tempo scaduto proprio di Dragusin.