La Primavera torna in campo. Oggi alle ore 12:00 allo Stadio Tre Fontane di Roma ci sarà la sfida tra Roma e Napoli valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera.



Mister Baronio cambia per il Napoli 9/11 rispetto alla gara di campionato persa contro i pari età della Lazio.



Queste le formazioni ufficiali



ROMA: Zamarion; Ndiaye, Semeraro, Bianda, Trasciani, Chierico, D’Orazio, Sdaigui, Estrella, Riccardi, Providence. All. De Rossi.



NAPOLI: Daniele; Potenza, Senese, D'Onofrio; Vrikkis, Virgilio, Esposito, Zanon; Cioffi, D'Amato, Zedadka. All. Baronio.



Sarà partita secca ed in caso di parità al 90' si andrà ai tempi supplementari per poi eventualmente passare ai calci di rigore.