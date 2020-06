Non definiamola più “coppetta”. Sedici milioni di telespettatori spalmati sulle due serate rappresentano. Ma non è questo a rendere finalmente importante la Coppa Italia che, negli ultimi anni, era sempre stata vista come un trofeo minore.- Se vogliamo non è stato neppure lo spettacolo agonistico offerto dalle quattro semifinaliste in campo, rispettivamente a Torino e a Napoli, ad aver sdoganato la valenza dell’evento riportandolo al posto che merita. Si arriverà alla finale di mercoledì prossimo, a Roma, reduci da due pareggi e da altrettanti gol segnati con, certamente, ma gli effetti della lunga e inattesa sosta obbligata si sono fatti notare con relativa frammentarietà dello spettacolo.