Per una Roma a secco di trofei dal 2008, la Coppa Italia potrebbe rappresentare la giusta occasione per interrompere il digiuno. Gli uomini di Mou vanno a caccia di un posto nei quarti di finale ospitando il Lecce, una delle big della serie cadetta in lotta per un ritorno in Serie A. Per gli esperti non dovrebbe esserci storia allo Stadio Olimpico, con i padroni di casa nettamente favoriti, in quota a 1,35 contro il 7,80 dei giallorossi pugliesi. Si gioca invece a 5 l’ipotesi pareggio entro i 90 minuti. L’attacco capitolino dovrebbe avere la meglio sulla retroguardia leccese, con i bookie che propendono per l’Over 2.5, offerto a 1,61, avanti rispetto all’Under 2.5 a 2,14. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole position c’è il 2-0 a 6, mentre sale a 20 il 2-2 finale. Vale invece 80 volte la posta un 2-3 a favore degli ospiti. Come ogni scontro diretto per le due squadre c’è lo spauracchio dei tiri dal dischetto per assegnare il passaggio turno: è molto remota questa eventualità, con un finale alla lotteria dei rigori fissato a 7,60 contro l’1,04 del finale entro i 120 minuti di gioco.