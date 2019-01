Ultimo giorno dedicato agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo la sfida del pomeriggio tra Cagliari e Atalanta, il programma si chiude, quando allo stadio Olimpico. Partita senza storia sulla carta, con gli uomini di Eusebio Di Francesco nettamente favoriti sui rivali, che dopo il lungo tira e molla della scorsa estate stanno giocando in Serie C. La vincente se la vedrà con la Fiorentina ai quarti.Le due squadre non si sono mai affrontate nella loro storia, ma la Roma non può permettersi di sottovalutare l'impegno. Negli occhi dei tifosi c'è ancora la gara degli ottavi di finale 2015/2016 all'Olimpico contro lo Spezia, vinta ai rigori dai liguri. La Virtus Entella ha eliminato nei sedicesimi il Genoa ai calci di rigore.