Per la Coppa Italia e oltre: domani Sampdoria e Genoa tornano ad affrontarsi a 25 giorni dall’ultimo derby, finito 1-1, e la partita ha ovviamente motivazioni particolari, tali da far apparire il discorso qualificazione quasi un pretesto. Pronostico sempre difficile in una gara del genere, ma gli analisti vanno piuttosto diretti sulla Samp, la cui vittoria è data a 1,92. La squadra di Ranieri ha sporcato un buon inizio di campionato con due sconfitte consecutive, ma è messa decisamente meglio di un Genoa che in campionato, dopo il successo nella prima giornata con il Crotone, ha rimediato solo 2 punti in 7 partite, segnando appena 3 gol e subendone 15. La vittoria che risolleverebbe le azioni di Maran (a rischio esonero) si gioca a 3,79, un altro pareggio dopo quello in campionato vale 3,50. L’orientamento pro-Samp si riflette anche sulle scelte degli scommettitori: quasi la metà delle giocate (il 49%) si orienta sui blucerchiati, il resto si divide in parti quasi uguali tra la «X» (26%) e la vittoria del Genoa (25%).