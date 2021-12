La Coppia Italia per spiccare il volo in Serie A. Le tre vittorie nelle ultime cinque gare di campionato hanno dato fiducia alla Sampodoria, mentre il Torino, che in campionato precede i liguri di una sola posizione con quattro punti di vantaggio, ha ormai trovato la sua identità con Juric come dimostra la serie positiva di 3 risultati utili consecutivi. Proprio per questo i betting analyst vedono una sfida all’insegna dell’equilibrio con il successo della Sampdoria a 2,50, mentre quello degli ospiti si gioca a 2,80. Più alta la quota del pari, fissata a 3,50. Prevale, seppure di poco, l’Over, proposto a 1,83, mentre un match con meno di tre gol vale 1,97 la posta. Attese però reti da entrambe le parti, con il Goal visto a 1,65, mentre il No Goal si attesta a 2,18. Ecco perché, tra i risultati esatti, in pole c’è l’1-1, offerto a 6,50, mentre l’1-0 e il 2-1 dei padroni di casa è in quota a 9, con i medesimi punteggi ma in favore del Torino proposti a 10.