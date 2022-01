Spazio al turnover per la Lazio in Coppa Italia. Il Corriere dello Sport oggi parla dei possibili cambi cui Sarri sta pensando in vista della sfida di domani contro l'Udinese.



Per le rotazioni però il tecnico biancoceleste deve tener conto anche degli indisponibli tra infortuni e Covid. In porta si rivedrà Reina, mentre la difesa sarà probabilmente la stessa scesa in campo dal 1' contro la Salernitana, con Lazzari pronto a subentrare. A centrocampo Leiva potrebbe far rifiatare Cataldi, mentre in attacco Immobile vuole giocare a tutti i costi, ma al suo fianco - con Pedro out almeno fino alla sosta - potrebbero esserci Luka Romero e Raul Moro, per far riposare Zaccagni e Felipe Anderson.