Torna in campo la Coppa Italia con altre due sfide degli ottavi di finale. Si parte alle 17.30 con la sfida tra Sassuolo e Spal. ​De Zerbi ha ammesso di "tenere alla Coppa Italia come al campionato", per questo motivo schiererà la formazione migliore. Di fronte una Spal che sogna il colpaccio, dopo aver eliminato Bari, Crotone e Monza. Chi vince sfida la Juve. Alle 21.15 di scena l'altra partita di giornata tra Atalanta e Cagliari. Gasperini e Di Francesco fanno turnover, spazio dal primo minuto a Miranchuk e Pereiro. Chi vince giocherà nei quarti contro Lazio o Parma.



Oggi, ore 17.30

TV: Rai 2



Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Obiang; Oddei, Lopez, Haraslin; Raspadori.



Spal (3-4-2-1): Berisha; Spaltro, Vicari, Sernicola; Strefezza, Missiroli, Murgia, Sala; Castro, Brignola; Floccari.





Oggi, ore 21.15

TV: Rai 2



Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Depaoli, Pessina, Freuler, Maehle; Malinvoskyi; Muriel, Miranchuk



Cagliari (4-3-2-1): Vicario; Zappa, Pisacane, Ceppitelli, Tripaldelli; Nandez, Oliva, Caligara; Ounas, Pereiro; Pavoletti.