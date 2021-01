Dopo le gare dell'altro ieri e di ieri, continuano oggicon due partite in scena,e alle 21.15. Apre il derby emiliano del Mapei Stadium di Reggio Emilia, tra ildi Robertoe ladi Pasqualei padroni di casa sono in fase calante dopo un inizio fantastico che li premia tuttora come sorpresa della Serie A fino a questo momento, con il settimo posto a -4 dalla Champions League; gli ospiti dal canto loro sono in piena lotta playoff in Serie B, con il quinto posto a -2 dalla promozione diretta. Chi vince incontrerà nei quarti di finale, in programma tra due settimane, la Juventus, che ieri ha sconfitto il Genoa. ​Massiccio turnover da parte di De Zerbi, con Berardi già fuori per infortunio; Nella Spal, che ha eliminato fin qui Bari, Crotone e Monza, occhio agli ex: ​Missiroli, Brignola e Sala, ma soprattutto i due attaccanti Floccari e Di Francesco.- n un totale di 6 precedenti, sempre in Serie A, la Spal non ha mai battuto il Sassuolo. Si contano infatti 4 vittorie neroverdi e 2 pareggi. Inoltre, i neroverdi hanno sempre segnato almeno un gol contro gli estensi. Il bomber della gara è Ciccio Caputo, che ha rifilato tre gol ai ferraresi.Pegolo; Rogerio, Peluso, Marlon, Muldur; Lopez, Obiang; Boga, Djuricic, Oddei; Raspadori.Berisha; Dickmann, Vicari, Spaltro, Sernicola; Missiroli, Murgia; D’Alessandro, Brignoli, Di Francesco; Floccari.​