E’ sfumata, almeno per il momento, la possibilità di vedere anche in Italia un format della coppa nazionale sul modello della FA Cup. La Lega Serie A ha pubblicato il bando per i diritti tv della Coppa Italia e della Supercoppa italiana e se quest’ultima è diventata una Final Four (almeno per la prossima edizione in Arabia Saudita), l’altra competizione ha mantenuto lo schema visto nelle ultime stagioni. Ciò non significa che un cambiamento del format non possa avvenire nelle prossime annate.



LE ULTIME – L’assegnazione dei diritti, infatti, non vincola la Lega al mantenimento del format prescelto ma, anzi, lo consente di modificare in base alle esigenze o alle necessità di apportare dei miglioramenti. Nel bando, come riportato da Calcio&Finanza, si legge che la Lega Serie A si riserva il diritto di: modificare giorni, orari e giornate, modificare le regole di partecipazione e le regole di svolgimento e modificare il nome di ciascuna competizione nel corso della durata.